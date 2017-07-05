На Тернопільщині жертва телефонного шахрая втратила 24,8 тисяч гривень

На Тернопільщині жертва телефонного шахрая втратила 24,8 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора жительці Бережан зателефонував невідомий, представившись працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що її рахунок заблоковано і необхідно змінити захисні дані.

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Отримавши від жінки усю конфіденційну інформацію, зловмисник перевів кошти на інший рахунок.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше псевдопрацівник банку виманив у жительки Тернопільщини майже 10 тисяч гривень.