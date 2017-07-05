На Тернопільщині жертва телефонного шахрая втратила 24,8 тисяч гривень
17:26, 05 липня 2017Тернопіль
197 0
Жительці Бережан зателефонував невідомий, представившись працівником служби безпеки банку.
На Тернопільщині жертва телефонного шахрая втратила 24,8 тис. грн.
Ілюстрація REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора жительці Бережан зателефонував невідомий, представившись працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що її рахунок заблоковано і необхідно змінити захисні дані.
Читайте такожУ Тернополі шахраї видурили у пенсіонерки 350 доларів
Отримавши від жінки усю конфіденційну інформацію, зловмисник перевів кошти на інший рахунок.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше псевдопрацівник банку виманив у жительки Тернопільщини майже 10 тисяч гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter