У Тернополі вандали понищили флагшток на Алеї героїв АТО і вкрали два прапори

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на Алеї героїв АТО, що на Микулинецькому кладовищі, зігнутий флагшток та обірвані шнурки.

Виїздом на місце події встановлено, що невідома особа із флагштоків поблизу могил, де похоронені бійці АТО, зняла два прапори з емблемами 80-ї й 128-ї бригад ЗСУ, а також пошкодила один із флагштоків.

Відомості про дану поді внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною першою статті 185 ККУ (Крадіжка).

Тривають оперативно-слідчі заходи з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.