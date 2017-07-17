Тернополянка виборола срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Чемпіонат проходив у Польщі в місті Бидгощ серед молоді до 23 років, повідомили УНІАН в обласній Федерації легкої атлетики.

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Виступаючи у бігу на 3 км з перешкодами, тернопільська спортсменка виборола срібну медаль, показавши час 9.44,52 сек. та побивши свій же молодіжний рекорд України ще на п’ять десятих секунди.

Попереднє досягнення наша землячка встановила на командному чемпіонаті Європи в Ліллі 24 червня цього року. Стребкова представляє ФСТ «Динамо» та Тернопільську обласну ШВСМ. Тренери - Ігор Сташко та Олександр Степанюк.

Перемогу ж на чемпіонаті у Бидгощі здобула Анна Емілі Мьоллер з Данії (9.43,05 хв).