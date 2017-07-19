На Тернопільщині, впавши під час ремонтних робіт із купола церкви, загинув 61-річний чоловік

На Тернопільщині, впавши із купола церкви, загинув місцевий житель Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вчора близько 18 год до співробітників Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового медика районної лікарні про те, що в кареті швидкої допомоги помер 61-річний житель Струсова.

З’ясувалося, що чоловік ремонтував купол сільської церкви, при цьому не втримався і впав з понад 30-тиметрової висоти.

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Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, де буде визначено причину смерті. Сусіди загиблого розповідають, що останнім часом чоловік скаржився на постійні головні болі.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1. ст. 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

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