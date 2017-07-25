На Тернопільському ставі виявили тіло чоловіка, який втопився три дні тому
При поверхневому огляді видимих тілесних ушкоджень на загиблому не виявлено.
На Тернопільському ставі виявили тіло чоловіка, який втонув 22 липня. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сьогодні близько 11 год за 30 м від берега ставу зі сторони села Біла Тернопільського району люди помітили тіло.
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Як повідомляв УНІАН, 22 липня до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що потонув 38-річний тернополянин. Чоловік стрибнув у став поблизу нічного клубу «Ріверпул» і більше його не бачили.
З того часу водолази шукали тіло поблизу, натомість воно опинилося на протилежному боці ставу.