На Тернопільському ставі виявили тіло чоловіка, який втопився три дні тому

На Тернопільському ставі виявили тіло чоловіка, який втонув 22 липня. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сьогодні близько 11 год за 30 м від берега ставу зі сторони села Біла Тернопільського району люди помітили тіло.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що потонув 38-річний тернополянин. Чоловік стрибнув у став поблизу нічного клубу «Ріверпул» і більше його не бачили.

З того часу водолази шукали тіло поблизу, натомість воно опинилося на протилежному боці ставу.