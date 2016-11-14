На Тернопільщині на Збручі перекинувся саморобний човен, втопився чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора поблизу села Козин Гусятинського району.

Правоохоронці встановили, що 56-річний чоловік разом з дружиною на дерев’яному саморобному човні вирішили поплисти до сусіднього села Сатанівка, що на Хмельниччині, аби заготовити там дров.

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Однак дерев’яна саморобна конструкція перекинулася. Двоє людей опинилися в холодій воді.

59-річний жінці вдалося дістатися до берега, а чоловік, який не вмів плавати, втонув.

Наразі тримають роботи з пошуку тіла загиблого.