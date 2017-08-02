За 7 місяців в Тернопільській області сплатили податків на 11,3% більше очікуваного

У січні-липні платники податків Тернопільської області сплатили 2,5 млрд грн платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 715,4 млн грн або на 39,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Читайте такожУ першому півріччі платники податків Тернопільщини сплатили понад 2 мільярди гривень платежівІндикативний показник виконано на 111,3%, додатково надійшло 256,6 млн гривень. Зокрема, у липні забезпечено надходження 376,5 млн грн платежів, що на 74,7 млн грн або на 24,8% більше, ніж у минулорічному липні.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 103,3% і фактичні надходження склали 1,26 млрд млн грн. Порівняно з січнем-липнем минулого року надходження зросли на 301,5 млн грн або у 1,4 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 434,4 млн грн податку на додану вартість, 74,3 млн грн податку на прибуток, 23,6 млн грн акцизного податку.

Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 413,9 млн грн або на 37,9%. Зокрема, сплачено 988,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 220,7 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 71,6 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.