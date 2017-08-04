На Тернопільщині 5-6 серпня відбудеться ХVІІІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Як повідомили УНІАН організатори фесту, у суботу 5 серпня об 11 годині у Монастириську відбудеться з'їзд учасників фестивалю, покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятного знаку депортації та фігури Покрови Пресвятої Богородиці.

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Згодом учасники та гості заходу зможуть оглянути містечка народних промислів, традиційної лемківської кухні, експозиції у музейних приміщеннях.

О 13 годині відбудеться урочисте відкриття фестивалю та запалювання ватри. В рамках фестивалю відбудеться концертна програма, презентація книжок на лемківську тематику, тематичні конкурси, спортивні ігри та змагання, нічна молодіжна забава, ранкове богослужіння біля каплички на Ватряному полі.