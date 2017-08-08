На Тернопільщині у ДТП загинув юнак

На Тернопільщині у ДТП загинув 17-річний хлопець. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора між селами Синьків та Зозулинці Заліщицького району. Про подію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

Читайте такожУ Тернополі нетверезий водій після зіткнення з огорожею перекинувся на автомобіліВиїхавши на місце пригоди слідчі встановили, що 17-річний мешканець села Дзиняч, керуючи автомобілем CITROEN C1, поблизу перехрестя із другорядною дорогою раптово звернув ліворуч, пересік зустрічну смугу та в’їхав в дерево. Від травм хлопець загинув на місці пригоди.

За попередніми даними авто належить матері товариша загиблого. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України.