На Тернопільщині у ДТП загинув юнак

11:38, 08 серпня 2017
Тернопіль
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Він взяв авто матері свого товариша та виїхав на ньому у село, але не впоравшись з керуванням в’їхав в дерево.

Хлопець загинув на місці ДТП

На Тернопільщині у ДТП загинув 17-річний хлопець. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора між селами Синьків та Зозулинці Заліщицького району. Про подію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

Читайте такожУ Тернополі нетверезий водій після зіткнення з огорожею перекинувся на автомобіліВиїхавши на місце пригоди слідчі встановили, що 17-річний мешканець села Дзиняч, керуючи автомобілем CITROEN C1, поблизу перехрестя із другорядною дорогою раптово звернув ліворуч,  пересік зустрічну смугу та в’їхав в дерево. Від травм хлопець загинув на місці пригоди.

За попередніми даними авто належить матері товариша загиблого. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відомості про подію внесено до ЄРДР  за ч. 2 ст. 286 КК України.

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Теги: #ДТП загинув юнак#дтп скоїв хлопець