Зняте на Тернопільщині відео в рамках акції "Селфі з прапором" стало заставкою сторінки МЗС у Фейсбуці

Відео, яке зняли на Тернопільщині в рамках акції «Селфі з прапором», стало заставкою сторінки МЗС у Фейсбуці.

Як передає кореспондент УНІАН, за умовами акції, у День Державного Прапора 23 серпня найбільш захоплюючі світлини, зроблені учасниками флешмобу, були оприлюднені на всіх сторінках соцмереж МЗС.

Обіцялося, що фото переможець стане обкладинкою акаунтів МЗС у соціальних мережах до кінця літа. При цьому організатори конкурсі вирішили, що перемогу отримало відео, яке зараз і розміщене на заставці офіційної сторінки МЗС.

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«Особливу увагу і подяку ми хочемо висловити активній Тернопільщині, за свою ініціативність, креативність та бажання йти на зустріч до перемоги! Адже саме з тернопільської області ми отримали найбільше #СелфізПрапором і тому ми створили невеличку фотопідбірку, щоб не тільки ви, але і весь світ познайомився з мальовничим Тернопільським краєм. Дякуємо і чекаємо від вас нових перемог!», – йдеться в повідомленні на сторінці МЗС у Фейсбуці.

Як повідомляв УНІАН, учора фото з Теребовлянського замку, де робили флеш-моб, було визначено як одні з найкращих в акції.