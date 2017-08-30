На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 серпня о 19.49 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у селі Боришківці Борщівського району.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 150 тюків соломи (фото)На місце події оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та вогнеборців місцевої пожежної команди смт. Мельниця-Подільська.

Рятувальники виявили, що пожежею охоплено дві житлові кімнати. О 20.30 пожежники вогонь зупинили, а о 20.43 загорання було повністю ліквідоване.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, дві кімнати загальною площею 35 м. кв. На місце події виявлено труп власника будинку.