На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель

12:07, 30 серпня 2017
Тернопіль
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Рятувальники знайшли тіло чоловіка на місці пожежі. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

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На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 29 серпня о 19.49 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у селі Боришківці Борщівського району.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 150 тюків соломи (фото)На місце події оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та вогнеборців місцевої пожежної команди смт. Мельниця-Подільська.

Рятувальники виявили, що пожежею охоплено дві житлові кімнати. О 20.30 пожежники вогонь зупинили, а о 20.43 загорання було повністю ліквідоване.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, дві кімнати загальною площею 35 м. кв. На місце події виявлено труп власника будинку.

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Теги: #пожежа будинку#пожежі загинув чоловік