На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 100 велосипедів (фото)
09:54, 17 липня 2017Тернопіль
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Внаслідок пожежі знищено майже 100 велосипедів, речі домашнього вжитку, пошкоджено покрівлю будівлі.
Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються \ Служба порятунку 101
На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 100 велосипедів. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання сталося учора о 13.59 в житловій будівлі у смт. Козлів Козівського району.
Вогнем знищено майже 100 велосипедів, речі домашнього вжитку, пошкоджено покрівлю будівлі на площі орієнтовно 108 м кв.
Вогнем знищено майже 100 велосипедів \ Служба порятунку 101
Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди смт. Козлів та 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано дві будівлі.
Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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