На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 100 велосипедів (фото)

На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 100 велосипедів. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, загорання сталося учора о 13.59 в житловій будівлі у смт. Козлів Козівського району.

Вогнем знищено майже 100 велосипедів, речі домашнього вжитку, пошкоджено покрівлю будівлі на площі орієнтовно 108 м кв.

Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди смт. Козлів та 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано дві будівлі.

Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються.