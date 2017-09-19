За 8 місяців тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 814,5 мільйонів гривень

За 8 місяців тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 815,4 млн грн. Як повідомила УНІАН в. о. начальника тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 277 млн грн більше або 52% порівняно з відповідним періодом минулого року.

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 694,3 млн грн (приріст до минулого року склав 41%). Також сплачено 94,9 млн грн мита (+52,5 млн грн), 23,5 млн грн акцизного податку (+20,3 млн грн), 1,7 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів (+0,5 млн грн).

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі (сплачено 127 млн грн, що у 12 разів більше, ніж торік), сідельні тягачі (62,4 млн грн, приріст склав 48,1 млн грн або у 4 рази більше), причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (54,5 млн грн, що на 47,1 млн грн або у 7 разів більше, ніж торік).

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Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів становить 34,8 млн грн.