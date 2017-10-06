За 9 місяців платники податків Тернопільської області сплатили 3,4 млрд грн платежів – на 7,4% більше очікуваного

У січні-вересні платники податків Тернопільської області сплатили 3,4 млрд грн платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 908,4 млн грн або на 36,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Індикативний показник виконано на 107,4%, додатково надійшло 234 млн грн. Зокрема, у вересні внесок платників Тернопільщини склав 401 млн грн платежів, що на 85,5 млн грн або на 27,1% більше, ніж у минулорічному вересні.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 103,1%, фактичні надходження склали 1,384 млрд грн. Порівняно з січнем-вереснем минулого року надходження зросли на 376,4 млн грн або у 1,4 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 575,9 млн грн податку на додану вартість, 103,6 млн грн податку на прибуток, 35,2 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 2,029 млрд грн, що на 192,1 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 532 млн грн або на 35,5%. Зокрема, сплачено 1,33 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, 283,7 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 92,7 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.