Тернопільщина потрапила у трійку найкращих областей з використання системи ProZorro. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, рейтинг склала громадська ініціатива «Громадський контроль».

Під час дослідження враховувалися 3 чинники: частка конкурентних торгів (це характеризує відкритість), частка успішно завершених торгів (якість процедури) та середня вартість закупівлі (чим більша, тим гірше, бо непрямо свідчить про те, що договори йдуть не через е-систему).

Лідером із застосування електронної системи держзакупівель залишається Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Вінницька ОДА посіла друге місце, на третьому – Тернопільська ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільщина з впровадженням системи ProZorro провела 18 тис. 110 закупівель на загальну очікувану вартість 9,2 млрд грн.

Завдяки системі в області зекономлено 240,8 млн грн бюджетних коштів.