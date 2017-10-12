В ТОДА закликали підприємців не піддаватися на провокації шахраїв, які намагаються видурити у них кошти від імені керівника області

іТернопільська ОДА застерігає підприємців не піддаватися на провокації шахраїв, які видурюють у них кошти від імені керівника області.

Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, останнім часом в Тернопільській області мають місце випадки, коли невідомі особи, представляючись помічниками, радниками голови Тернопільської ОДА Степана Барни, збирають кошти нібито на підтримку армії, потреби АТО, допомогу дітям учасників АТО тощо.

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«Останній випадок мав місце, коли на одне із тернопільських підприємств зателефонувала шахрайка, назвалася помічником Степана Барни й попросила кошти, які були потрібні начебто на те, щоб відправити на оздоровлення до Німеччини дітей учасників АТО. Тернопільська обласна державна адміністрація заявляє, що від імені голови ОДА Степана Барни таких розпоряджень, прохань та інших доручень не надходило. Люди, які це роблять, є шахраями та маніпулюють суспільною свідомістю.

Просимо вас бути обережними та пильними», – йдеться в повідомленні ТОДА.