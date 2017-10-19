У Тернополі затримали 31-річного чоловіка, який зняв 9 тисяч гривень зі знайденої банківської картки

У Тернополі затримали 31-річного чоловіка, який зняв 9 тис. грн із знайденої банківської картки. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в поліцію звернувся потерпілий який повідомив, що загубив гаманець, в якому була банківська картка.

Доки він здогадався її заблокувати картку, з неї було знято 9 тис. грн.

Поліцейські встановили, що зловмисник мав можливість безперешкодно скористатися карткою, оскільки пін-код власник написав безпосередньо на ній.

Отриману готівку з картки підозрюваний витратив на власні потреби.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).