На Тернопільщині затримали іноземця з бойовою гранатою.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на лінію 102 надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту у селі Петриків стоїть підозрілий чоловік з предметом, схожим на гранату.

Приїхавши на місце виклику, правоохоронці провели поверхневий уродженця Грузії, однак не виявили жодних небезпечних предметів.

Проте очевидці переконували, що бачили в його руках гранату.

Відтак правоохоронці попросили 16-ірчну дівчину, яка була разом з чоловіком, показати вміст сумочки. У ній виявили гранату РГД-5.

За словами головного спеціаліста-вибухотехніка вибухотехнічного відділу Віталія Ярошенка, предмет, ймовірно, бойовий, із запалом та готовий до використання. Його вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Неповнолітня стверджує, що сховати вибухівку до сумки її попросив знайомий, коли побачив, що до них підїжджають працівники поліції.

Іноземець запевнив, що небезпечний предмет відібрав у місцевих мешканців і планував його віднести до поліції. Слова чоловіка перевіряють правоохоронці.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 263 ч. 1 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).