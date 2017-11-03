На Тернопільщині внаслідок пожежі у приватному господарстві загинуло півсотні особин домашньої птиці

На Тернопільщині внаслідок пожежі у приватному господарстві загинуло 50 одиниць домашньої птиці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа трапилася учора в селі Іванівка Теребовлянського району.

Площа пожежі склала 50 м кв, вогнем знищено 80 солом’яних тюків, дерев’яне покриття, 50 одиниць домашньої птиці. Пошкоджено стіни та частково перекриття.

На ліквідацію пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежної техніки від ДСНС та 2 чоловіки, 1 одиниця пожежної техніки пожежної служби охорони села Іванівка Теребовлянського району.

Локалізацію пожежі було здійснено о 23.06, ліквідовано пожежу – о 01.05. Під час гасіння пожежі врятовано: літню кухню, житлову будівлю та 8 кубометрів дров. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.