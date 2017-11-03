За 10 місяців платники податків Тернопільської області сплатили 3,9 млрд грн платежів – на 7,4% більше очікуваного

У січні-жовтні платники податків Тернопільської області сплатили 3,908 млрд грн платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 908,4 млн грн або на 36,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Індикативний показник виконано на 107,4%, додатково надійшло 268 млн грн. Зокрема, у вересні внесок платників Тернопільщини склав 494,7 млн грн платежів, що на 127,9 млн грн або на 34,9% більше, ніж у минулорічному вересні.

Надходження до державного бюджету за 10 місяців сягнули 1 млрд 574,1 млн грн. Порівняно з минулорічним періодом надходження зросли на 429,8 млн грн або у 1,4 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 667,4 млн грн податку на додану вартість, 106,6 млн грн податку на прибуток, 38,9 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 2 млрд 334,6 млн грн, що на 218,8 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з січнем-жовтнем минулого року забезпечено приріст коштів на 606,5 млн грн або на 35,1%. Зокрема, сплачено 1 млрд 511,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 362,4 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 102,4 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.