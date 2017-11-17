Тернопільщина розраховує підвищити обсяги торгівлі з Китаєм. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з метою активізації взаємовідносин з представниками бізнес-кіл Китаю делегація Тернопільщини бере учать у ІІ Українському форумі Шовкового шляху. Зокрема, голова ТОДА Степан Барна взяв участь у панельній сесії «Торгівля і е-комерція. Інвестиційне співробітництво».

«Міжнародна співпраця Тернопільської області з року в рік відзначається все більшою багатовекторністю, а її економічний інтерес стає дедалі багатограннішим. Участь Тернопільщини у цьому є дуже важливим кроком на шляху зміцнення й подальшого розвитку двосторонніх економічних відносин у світовому співтоваристві», – зазначив Барна.

Він звернув увагу на те, що зовнішньоторговельне співробітництво малого і середнього бізнесу області демонструє формує лише позитивні тенденції. Зокрема, за 7 місяців цього року зовнішня торгівля товарами зросла на понад 30% і сягнула 390 млн дол. США. Торговельними партнерами області є понад 90 країн світу і їх кількість постійно зростає.

«У контексті сьогоднішнього форуму хочу виділити безпосередньо співпрацю Тернопільщини з Китайською Народною Республікою. За січень-липень цього року торговельний оборот товарами області з Китаєм склав 11 млн дол. США. І хоча це невеликий відсоток у загальному обсязі зовнішньої торгівлі з країнами світу (3%), проте на азійському ринку це – 28% загального обсягу торгівлі товарами області», – зазначив Барна.

Також він акцентував, що Тернопільщина та Китай мають перспективу розвитку двосторонньої співпраці. Адже підприємства агропромислового комплексу області пропонують широку номенклатуру сільськогосподарської продукції на китайський ринок: зернові культури, м’ясну і молочну продукції, плодоовочеві консерви, фруктові соки і цукор, спиртову продукцію та багато інших товарів.

«Беззаперечно, іноземні інвестиції – це основне джерело отримання новітніх конкурентоздатних технологій. Тому вірю, що сьогоднішня зустріч означатиме для усіх нас новий виток у розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва та надасть необхідного імпульсу нашому спільному майбутньому економічному зростанню. Досягнувши нових мостів співпраці, зможемо досягти нових горизонтів. Бажаю усім нам натхнення на подальші звершення та позитивних результатів співпраці», – сказав під час виступу голова ОДА.