Військовослужбовці Тернопільської артбригади отримали сертифікати на 160 тис. грн для придбання 5 сучасних військових медичних рюкзаків

Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади отримали сертифікати на 5 спеціальних сучасних військових медичних рюкзаків. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікати воїнам вручили голова ТОДА Степан Барна та генеральний директор агрохолдингу «Мрія» Саймон Чернявський

Барна зауважив, що багато бійців в зоні АТО загинули через те, що їм не змогли вчасно надати медичну допомогу, тоді як військові медичні рюкзаки розгортаються за лічені хвилини і дозволяють вберегти життя навіть в бойових умовах. Ініціатива їхнього придбання з’явилася під час спілкування з військовими медиками.

«Досить важлива комплектація рюкзака. У ньому є усі необхідні матеріали для зупинки кровотечі, перев’язки, надання невідкладної медичної допомоги, стабілізації пораненого. Під час отримання рюкзаків буде проведено спеціальний інструктаж. Якщо кожен військовослужбовець володіє навиками надання медичної допомоги, у першу чергу собі, то це збільшує його шанси на виживання приблизно на 50-60%. Думаю, що це дуже допоможе у нашій роботі», -– зауважив начальник медичного пункту бригади Олег Зарудний.

Барна принагідно відзначив меценатів і підприємців, які допомагають українській армії.

«Завдяки цим людям вдається втілювати спільні проекти і забезпечувати необхідним військовослужбовців. Тернопільські бізнесмени реалізували проекти на підтримку Збройних Сил України майже на суму 10 млн грн», – повідомив керівник області.

Агрохолдинг «Мрія» для підтримки воїнів АТО відправляє з кожного гектару урожаю 10 грн, що цьогоріч становить 1,6 млн грн.

«За останні три роки компанія уже направила 5 млн грн, зокрема 1,6 млн грн цього року. Із цієї суми ми виділили 160 тис. грн для придбання медичних рюкзаків і спілкуємося з обласною владою про участь у других проектах, які потребують підтримки», – сказав під час заходу Чернявський.