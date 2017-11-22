У Тернополі 1-3 грудня відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazzbez

Відбуватимуться концерти на сцені обласного драмтеатру.

У Тернополі 1-3 грудня відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazzbez. Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь у ньому візьмуть виконавці з Польщі, Данії, США, Канади, України та Німеччини. Відбуватимуться концерти на сцені обласного драмтеатру. Шанувальникам джазу обіцяють різноманітні напрямки: інспірований ренесансною музикою та сповнений фрі-джазовими імпровізаціями на релігійні тексти, традиційний американський джаз, сучасний європейський. Зокрема на сцені виступатимуть «Gadt/Chojnacki/Gradziuk Projekt » (Pol), «Adam Jarzmik Quintet» (POL), «Michał Martyniuk Trio feat. Jakub Skowronski» (Pol), «Debbie Cameron Project» (Dk-Ua-Pl-Са), «Jochen Rueckert Quartet feat. Mark Turner» (Usa-Deu), «Mark Tokar Group» ( UKR-Pol-USA). Фестиваль Jazzbez проходитиме в Тернополі вже вдванадцяте.

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