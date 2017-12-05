На Тернопільщині школа у Потуторах отримала шкільний автобус (фото)

Потуторська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів отримала шкільний автобус. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікат та ключі від транспортного засобу вручив керівництву навчального закладу голова ТОДА Степан Барна в рамках робочої поїздки у Бережанський район.

Транспортний засіб навчальному закладу наданий за сприяння облдержадміністрації, обласної ради та районної влади. На його придбання було виділено 1,698 млн грн.

«У рамках стратегії реформи освіти передбачається не лише заміна вікон та перекриття дахів. Найголовніше – це якість освітніх послуг. Саме тому в 20-ти опорних школах області, в тому числі й у Потуторівській школі (опорному навчальному закладі Бережанського району), будуть створені належні умови для самореалізації наших дітей. За рахунок коштів державної субвенції здійснюється і перекриття даху, і утеплення фасаду, й заміна всіх без винятку вікон, а також й купівля шкільного автобуса. У той же час за рахунок коштів державного бюджету передбачається придбання матеріально-технічного обладнання для кабінетів фізики, хімії та географії. Я вірю в те, що ця школа випустить розумних та успішних особистостей, які покажуть зразкові результати як на обласних олімпіадах, так і під час зовнішнього незалежного оцінювання», – сказав під час виступу Барна.

Директор Потуторської загальноосвітьої школи Ольга Поляк відзначила, що шкільний автобус був мрією для дітей, особливо після того, як навчальний заклад став опорним і з 2016 року ще має три філії: Літятинську, Посухівську та Жонівську.

«52 учні, які навчаються тут, а також вчителі завжди потребували підвозу. І ось сьогодні, у нас велике свято – ми одержали шкільний автобус. Тепер наші школярі зможуть не лише вчасно прибути на навчання, а й зберегти своє здоров’я. Адже коли раніше діти пішки долали відстань у 3-5 км, особливо у негоду, їхнє взуття промокало і в подальшому це негативно позначалося на здоров’ї», – зазначила Поляк.

Довідка УНІАН.

Влітку 2016 року було реалізовано проект регіонального розвитку «Реконструкція даху Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, загальна кошторисна вартість якого склала 401,1 тис. грн.

У 2017 році на покращення матеріально-технічного забезпечення Потуторської опорної школи виділено 1,474 млн грн. За ці кошти придбано обладнання для кабінетів хімії, біології, географії, фізики (на загальну суму 58,9 тис. грн), оргтехніку – (69, 8 тис. грн), акустичну систему (119,6 тис. грн), тенісній стіл (10,5 тис. грн), комп’ютерну техніку (206,3 тис. грн), парти (40,8 тис. грн), реконструйовано систему опалення з влаштуванням котла на тверде паливо (944,9 тис. грн).