На Тернопільщині відкрили новозбудований контрольно-пропускний пункт у Теребовлянській військовій частині (фото)

На Тернопільщині відкрили новозбудований контрольно-пропускний пункт у Теребовлянській військовій частині. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли керівники області, району, обласного військкомату та духовенство.

«Дане КПП зробили за рахунок коштів тих, хто вболіває за Україну та українську армію. І на цьому прикладі ми будемо демонструвати, що завдяки ініціативі голови районної державної адміністрації, голови районної ради, комісаріату, військовослужбовців, аграріїв Теребовлянського району ми починаємо з маленького. І ця маленька справа – відновлення військової частини в Теребовлі – матиме неабияке значення. Сьогодні ми відновили КПП, завтра – казарму, післязавтра ми відновимо їдальню і так день за днем, а про це сміливо можна говорити, ми змінюємо нашу армію. У Теребовлянській військовій частині будуть служити понад 500 військовослужбовців, а відтак, наша маленька мрія буде реалізована», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

За його словами, нещодавно президент України Петро Порошенко задекларував, що наступного року буде поставлено питання щодо відновлення військових містечок.

«91 гуртожиток для військових мають почати будувати в першій половині 2018 року і ще 93 – в другій половині наступного року. Тобто вирішується ще одна складова соціального облаштування наших військовослужбовців. Бо це ті кроки, котрі сьогодні дають нам можливість повернути віру в нашу державу, віру в перемогу над окупантом і в те, що ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Без відновлення військових частин у Чорткові, Теребовлі, Тернополі не можна говорити про відновлення української армії. А тому максимально всі зусилля потрібно спрямувати на те, щоб наші захисники мали комфортні умови перебування у їхніх постійних місцях дислокації», – зауважив очільник області.

Голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа підчас виступу наголосив, що відновлення колишньої слави Теребовлі як військового містечка для районної влади стало пріоритетом.

«Спільними зусиллями влади і місцевого бізнесу ми допомогли огородити військове містечко і тепер розпочинаємо з візитівки військової частини – з контрольно-пропускного пункту. Звичайно, на цьому зупинятися не будемо, а прикладатимемо максимум зусиль для того, щоби наше військо відновлювалося. Адже дбати про військовослужбовців – це наш святий обов’язок», – сказав Ништа.