На Тернопільщині відкрили новозбудований контрольно-пропускний пункт у Теребовлянській військовій частині (фото)

11:12, 06 грудня 2017
Тернопіль
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Відновлення колишньої слави Теребовлі як військового містечка для районної влади стало пріоритетом.

Фото прес-служби ТОДА

На Тернопільщині відкрили новозбудований контрольно-пропускний пункт у Теребовлянській військовій частині. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли керівники області, району, обласного військкомату та духовенство. 

Фото прес-служби ТОДА

«Дане КПП зробили за рахунок коштів тих, хто вболіває за Україну та українську армію. І на цьому прикладі ми будемо демонструвати, що завдяки ініціативі голови районної державної адміністрації, голови районної ради, комісаріату, військовослужбовців, аграріїв Теребовлянського району ми починаємо з маленького. І ця маленька справа – відновлення військової частини в Теребовлі – матиме неабияке значення. Сьогодні ми відновили КПП, завтра – казарму, післязавтра ми відновимо їдальню і так день за днем, а про це сміливо можна говорити, ми змінюємо нашу армію. У Теребовлянській військовій частині будуть служити понад 500 військовослужбовців, а відтак, наша маленька мрія буде реалізована», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Фото прес-служби ТОДА

За його словами, нещодавно президент України Петро Порошенко задекларував, що наступного року буде поставлено питання щодо відновлення військових містечок.

«91 гуртожиток для військових мають почати будувати в першій половині 2018 року і ще 93 – в другій половині наступного року. Тобто вирішується ще одна складова соціального облаштування наших військовослужбовців. Бо це ті кроки, котрі сьогодні дають нам можливість повернути віру в нашу державу, віру в перемогу над окупантом і в те, що ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Без відновлення військових частин у Чорткові, Теребовлі, Тернополі не можна говорити про відновлення української армії. А тому максимально всі зусилля потрібно спрямувати на те, щоб наші захисники мали комфортні умови перебування у їхніх постійних місцях дислокації», – зауважив очільник області.

Фото прес-служби ТОДА

Голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа підчас виступу наголосив, що відновлення колишньої слави Теребовлі як військового містечка для районної влади стало пріоритетом.

«Спільними зусиллями влади і місцевого бізнесу ми допомогли огородити військове містечко і тепер розпочинаємо з візитівки військової частини – з контрольно-пропускного пункту. Звичайно, на цьому зупинятися не будемо, а прикладатимемо максимум зусиль для того, щоби наше військо відновлювалося. Адже дбати про військовослужбовців – це наш святий обов’язок», – сказав Ништа. 

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #новини Тернопільщини