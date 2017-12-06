У Тернополі затримали злодія, який викрадав акумулятори з автомобілів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про випадок крадіжки поліцейських повідомив співробітник компанії, яка здійснює роботи на будівництві Варшавського мікрорайону. Чоловік помітив, як двоє невідомих підозріло вовтузяться поблизу вантажівки ДАФ. Згодом з’ясувалося, що з автомобіля було знято два акумулятори вартістю 8 тис. грн.

Спільник злодія зумів втекти, а 32-річного тернополянина правоохоронці затримали із краденими акумуляторами.

Зі слів старшого слідчого Тернопільського відділу поліції Івана Боднара, підозрюваний причетний щонайменше до семи аналогічних крадіжок. Ще з жовтня до поліцейських почали надходити заяви про крадіжки акумуляторів з легкових автомобілів.

Затриманий зізнався, що збував крадене на ринку або відносив до пунктів прийому металобрухту.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Зловмисникові оголошено підозру. Суд в якості міри запобіжного заходу обрав йому тримання під вартою.