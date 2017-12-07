На Тернопільщині під час сварки жінка вбила ножем свого 29-річного чоловіка. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася у селі Кобиловолоки Теребовлянського району.

За словами старшого слідчого-криміналіста Андрія Івасишина, потерпілий та його цивільна дружина саме повернулися із заробітків. Вони пішли в гості до батьків чоловіка, де той трохи випив, а повернувшись додому, почав кричати і бити жінку.

Остання, намагаючись захиститися, схопила зі столу кухонний ніж та вдарила ним кривдника в ліву верхню частину грудей. Після цього побігла до батьків чоловіка, розповіла, що трапилося, і попросила викликати швидку.

Пораненого забрала бригада екстреної медичної допомоги. У чоловіка медики констатували, окрім проникаючого ножового поранення грудної клітки, травмування легені та міжреберної артерії. Врятувати життя чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні через кілька годин після госпіталізації.

Жінка у скоєному зізналася.

Її затримали та оголосили підозру відповідно до ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).