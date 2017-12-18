На Тернопільщині понад 600 дітей пільговий категорій отримали подарунки від святого Миколая (фото)

На Тернопільщині понад 600 дітей пільговий категорій отримали подарунки від святого Миколая. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у вихідні напередодні свята для дітей в обласному театрі актора і ляльки влаштували театралізоване дійство «Миколай дарує радість».

Зокрема святкову програму відвідали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інвалід, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є учасниками антитерористичної операції, діти переселенців, а також творчо обдаровані діти.

Привітав діток зі святом заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

«Ми дуже щиро радіємо, що ви чемні, красиві, гарні. Ви – наше майбутнє. І святий Миколай, крім того, що буде дарувати вам подарунки, приноситиме ще й постійне натхнення вдосконалюватися, вчитися і завжди отримувати від цього задоволення. Вітаю вас з цим теплим і радісним святом. Передаю вам вітання від голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни. І запевняю вас, що ми будемо робити все для того, щоб створити вам позитивний настрій, щоб зарядити позитивною енергію, яка буде підтримувати вас весь 2018 рік», – сказав під час виступу Юрик.

Після перегляду вистави діти отримали солодкі подарунки.