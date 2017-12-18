На Тернопільщині понад 600 дітей пільговий категорій отримали подарунки від святого Миколая (фото)
Після перегляду вистави діти отримали солодкі подарунки.
На Тернопільщині понад 600 дітей пільговий категорій отримали подарунки від святого Миколая. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у вихідні напередодні свята для дітей в обласному театрі актора і ляльки влаштували театралізоване дійство «Миколай дарує радість».
Зокрема святкову програму відвідали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інвалід, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є учасниками антитерористичної операції, діти переселенців, а також творчо обдаровані діти.
Привітав діток зі святом заступник голови ТОДА Юрій Юрик.
«Ми дуже щиро радіємо, що ви чемні, красиві, гарні. Ви – наше майбутнє. І святий Миколай, крім того, що буде дарувати вам подарунки, приноситиме ще й постійне натхнення вдосконалюватися, вчитися і завжди отримувати від цього задоволення. Вітаю вас з цим теплим і радісним святом. Передаю вам вітання від голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни. І запевняю вас, що ми будемо робити все для того, щоб створити вам позитивний настрій, щоб зарядити позитивною енергію, яка буде підтримувати вас весь 2018 рік», – сказав під час виступу Юрик.
Після перегляду вистави діти отримали солодкі подарунки.