На Тернопільщині в воєнному госпіталі відкрили кабінет психоемоційної розгрузки для учасників АТО

На Тернопільщині у Заліщицькому обласному комунальному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих відкрили кабінет психоемоційної розгрузки для учасників Антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ініціативу головного лікаря Заліщицького обласного комунального госпіталю інвалідів війни та реабілітованих Володимира Демчука зi створення сучасного кабінету психологічного розвантаження підтримали голови ТОДА та облради, команда управління охорони здоров’я ТОДА, Християнська спілка, обласна Спілка воїнів Афганістану, військова організація «Ветерани за Україну», обласна Спілка учасників АТО, учасники бойових дій.

«Сучасний кабінет психологічного розвантаження – це не звичайне приміщення, де працює психолог. Воно має відповідати критеріям комфорту: освітленню, рівню шуму, вентиляції. Важливу роль відіграє навіть колір стін, підлоги, зручність крісел, на яких сидять воїни. Для кожного учасника антитерористичної операції варто підбирати відповідну, індивідуальну методику, адже психологічне розвантаження є одним із найважливіших елементів відновлення психічної рівноваги. За допомогою психологічної релаксації стає можливим знизити рівень нервово-психічної напруженості, швидше відновити витрачену нервову енергію і, тим самим, зробити істотний вплив на прискорення процесів відновлення в інших органах і системах організму», – зазначив під час відкриття начальник охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук.

Він додав, що цьогоріч в Заліщицькому обласному комунальному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих було проведено ремонт та реконструкція палат в кардіологічному відділенні силами працівників госпіталю, проведений ремонт в кабінетах та коридорі на першому поверсі.

В кардіологічному відділенні зроблена реконструкція 5-ти палат для покращеного перебування хворих. Також проведена реконструкція 2-х палат для психо-емоційного розвантаження, де буде працювати лікар-психолог з учасниками АТО.

Адміністрація госпіталю працює над ремонтом відділення водолікування та покращенням матеріально-технічної бази для комфортного лікування ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.