На Тернопільщині викрили чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування трьох вокзалів в обласному центрі

На Тернопільщині викрили 46-річного чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування трьох вокзалів в обласному центрі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 28 грудня о 20.17 на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування залізничного й автобусних вокзалів. Невідома особа, не бажаючи назвати свої анкетні дані, повідомила, що за дві хвилини пролунають вибухи.

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Співробітники поліції спільно з вибухо-технічною та кінологічною службами негайно виїхали одразу за трьома адресами. Оскільки приміська автостанція на вул. Білогірській уже не працювала, то евакуйовувати людей не довелося. Із залізничного вокзалу було евакуйовано майже сотню осіб, а з автовокзалу – 25. Відтак правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі до них території. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху ч. 1 ст. 259 ККУ було розпочато кримінальне провадження.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області в ході оперативних заходів встановили зловмисника. Ним виявився 46-річний житель Копичинців, який вже мав проблеми із законом за вчинення крадіжок.