На Тернопільщині 70-річного чоловіка збило авто на трасі в момент, коли він намагався зупинити попутку

На Тернопільщині госпіталізували 70-річного чоловіка, якого збило авто на трасі в момент, коли він намагався зупинити попутку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись дорогою Тернопіль-Скалат-Гусятин-Борщів-Жванець, збив жителя села Дзвинячка Борщівського району, який стояв на проїжджій частині дороги і зупиняв транспорт. Проте вийшов занадто далеко і водій мікроавтобуса не зміг уникнути зіткнення, оскільки зустрічною їхав інший автомобіль. До медзакладу травмованого чоловіка завіз сам винуватець автопригоди.

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломом потилично-виличної ділянки та забоєм м'яких частин обличчя потерпілого госпіталізували в хірургічне відділення Мельниця-Подільської лікарні.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).