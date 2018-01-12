Трьом військовослужбовцям з Тернопільщини, яких визволили з полону, виплатять одноразову допомогу з обласного бюджету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення дав голова ОДА Степан Барна.

«Ми розпочали збір відповідних документів для виплати одноразової допомоги за кошти з обласного бюджету. Думаю, що до цієї ініціативи долучиться обласна рада і депутати обласної ради. Тому, відповідна допомога з обласного бюджету буде надана», – зазначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Кошти планують виплатити до кінця лютого в рамках обласної програми підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня з полону на Тернопільщину повернулися троє військовослужбовців: Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володимир Бачинський. Зустрівши Новий рік вдома, 2 січня військовослужбовці поїхали у Київ на безоплатну реабілітацію.