На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинула 24-річна вагітна жінка

На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинула 24-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть надійшло в п’ятницю 12 січня від місцевої жительки.

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За попередніми даними, жителька с. Саранчуки Бережанського району отруїлася чадним газом від пічного опалення. Жінка перебувала на 6-8 тижнях вагітності.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 115 ККУ.