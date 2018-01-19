В Тернопільській області у грудні найбільше подорожчали молоко та яйця, подешевшали – цукор і риба.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у грудні в порівнянні з листопадом 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%.

Зокрема на 5,9% подорожчали яйця, на 5,3% – сир, на 3,9% – овочі, на 3,8% – хліб.

Водночас цукор подешевшав на 4,9%, на 3,4% – риба.

Читайте такожНа скільки зростуть ціни в Україні: прогнози бізнесу

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,0% у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 0,9%, що пов’язано із сезонними знижками товарів зимового асортименту.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишились на рівні попереднього місяця. Разом з тим утримання будинків та прибудинкових територій подорожчали на 2,1%. Водночас знизилися тарифи на каналізацію та водопостачання на 2,9% та 2,8% відповідно.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,4% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1%, фармацевтичної продукції – на 0,4% та послуг лікарень – на 0,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,4% пов’язано зі зростанням вартості транспортних засобів на 2,6%, палива та мастил – на 1,6%. Разом з тим проїзд у залізничному транспорті подешевшав на 1,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9% за рахунок подорожчання телефонного й телефаксового обладнання на 1,9%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін в обалсті зріс на 13,3%.