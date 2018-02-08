У Тернополі затримали іноземця у стані наркотичного сп’яніння, який заважав сусідам хуліганськими витівками

Виявилося, що дебошир – студент одного з вишів Тернополя.

У Тернополі затримали іноземця у стані наркотичного сп’яніння, який хуліганив у будинку.

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Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, до інспекторів близько 21 год звернулася мешканка вул. Гайової і повідомила, що невідомий дзвонить сусідам у двері і зі всієї сили б’є по дверях.

Коли приїхали поліцейські за вказаною адресою, із сусідніх дверей вибіг молодий чоловік і почав кричати на них. Спроби його заспокоїти успіхом не увінчалися. Було видно, що агресивний чоловік перебуває у стані ознаками наркотичного сп’яніння.

Виявилося, що він – студент одного з вишів Тернополя. Після виклику слідчих у квартирі іноземця вилучили два пакетики із речовиною, схожою на наркотичну.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).