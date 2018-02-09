При взаємодії працівників Національної поліції, Служби автомобільних доріг та служби порятунку недопущено утворення великих заторів на автошляхах області.

На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено 25 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у ВАТ «Тернопільобленерго», станом на 6 год 9 лютого у зв’язку із погодними умовами в області відключено від електропостачання населені пункти у 4-х районах області (у Бережанському – 4, в Борщівському – 8, у Заліщицькому – 9, у Козівському – 4).

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За даними Служби автомобільних доріг, починаючи з 17 год 8 лютого через снігопад спостерігались ускладнення руху на підйомах доріг в Чортківському (с. Угринь та с. Колиндяни), Гусятинському (с. Оришківці та с. Чабарівка), Тернопільському (с. Ступки та с. В.Глибочок), Збаразькому (с. Чернихівці), Монастириському (с. Гончарівка), Теребовлянському (с. Плебанівка та с. Кровінка) районах.

При взаємодії працівників Національної поліції, Служби автомобільних доріг та служби порятунку недопущено утворення великих заторів на автошляхах області.

За оперативними даними, станом на 7 год 9 лютого найбільш утруднений проїзд залишається у Гусятинському районі – населені пункти в районі села Гримайлів (місцями висота снігового покрову становить до 30 см), в Борщівському районі - села Білівці, Кудринці, Боришківці, Трупин, у Бережанському районі - села Мечищів, Слов’ятин, Нараїв.На всіх проблемних напрямках працює техніка Служби автомобільних доріг.