Від 'Гри престолів' до найкращих устриць: чим зайнятися в хорватському Дубровнику

Це неймовірне місто пропонує туристам відпочинок на будь-який смак.

Хорватське місто Дубровник уже кілька років поспіль вважається найбільш переповненим туристами містом Європи. І це зовсім не дивно, адже йому, безперечно, є що показати гостям.

Британська туристична компанія eShores склала список того, що туристам обов'язково варто встигнути зробити в цьому приголомшливому місті.

1. Прогулятися Старим містом

Тревел-експерти називають найкращим місцем для початку знайомства з Дубровником його Старе місто, внесене до списку ЮНЕСКО: ворота Піле, вулиця Страдун, Францисканський монастир, палац Спонза, церква Святого Власія, Палац ректора та Кафедральний собор.

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При цьому вони застерігають, що туристам не варто проводити весь час лише біля головних визначних пам'яток, адже багато приголомшливих місць у Дубровнику заховані у вузьких провулках і біля крутих кам'яних сходів, де можна натрапити на крихітні винні бари, сімейні ресторани та тихі куточки подалі від натовпу.

Також обов'язково варто прогулятися міськими стінами Дубровника, збудованими та укріпленими між XIII і XVII століттями, які повністю оточують Старе місто й відкривають неймовірні краєвиди в усіх напрямках. Щоб пройти весь маршрут, знадобиться кілька годин, але краще вирушити туди раніше, особливо влітку, щоб уникнути натовпу та спеки.

2. Піднятися на канатній дорозі на гору Срдж

Щоб помилуватися найкращими краєвидами Дубровника – від Старого міста й островів Адріатичного моря до гір удалині, – професіонали радять піднятися на гору Срдж на висоту 400 метрів над містом за допомогою канатної дороги.

Особливо чарівно це місце виглядає під час заходу сонця, коли місто під горою забарвлюється золотом, а море мерехтить у вечірньому світлі. Також нагорі розташована Імператорська фортеця XIX століття, де знаходиться невеликий, але цікавий музей, присвячений облозі Дубровника в 1991-92 роках, коли югославські та чорногорські війська бомбардували місто, націлюючись на його історичний центр.

3. Прогулятися слідами "Гри престолів"

Дубровник здобув широку популярність серед туристів після того, як став місцем зйомок популярного телесеріалу "Гра престолів". Саме там знімали основні сцени Королівської Гавані, а його найзнаковіші пам'ятки часто фігурували в серіалі.

Наприклад, єзуїтські сходи стали місцем дії сумнозвісної "Прогулянки ганьби" Серсеї, а ворота Піле та Старий порт зображували бухту Королівської Гавані, тоді як фортеця Ловрієнац, розташована на мальовничому пагорбі за межами міських стін, слугувала декораціями для Червоної фортеці.

При цьому місцеві гіди активно пропонують пішохідні екскурсії, органічно вплітаючи місця зйомок серіалу в реальну середньовічну історію міста.

4. Розслабитися або активно відпочити на пляжах

Окрім історії, Дубровник із його чистими бірюзовими водами пропонує туристам ідеальні умови для пляжного відпочинку. Пляж Бан'є – найпростіший варіант: він розташований за межами стін Старого міста й відкриває чудові краєвиди на місто. Тим часом для більш спокійного відпочинку експерти радять вирушити на пляж Светі Яков, розташований у захищеній бухті на сході. Далі на захід, на півострові Лапад, панує спокійніша, місцева атмосфера з гальковими пляжами, прибережними кафе та чудовими пішохідними доріжками вздовж узбережжя.

Щоб поглянути на Дубровник з зовсім іншого боку, можна вирушити на морську прогулянку на каяках: пропливаючи під його міськими стінами, туристи отримують незабутні враження.

5. Скуштувати чорне різотто та свіжі устриці

Як і слід було очікувати від міста, розташованого на Адріатиці, морепродукти посідають важливе місце в меню більшості місцевих ресторанів, включаючи смажену рибу, восьминога, креветки та чорне різотто, приготоване з чорнилом кальмара. Ще одна регіональна особливість – устриці з Малі-Стона, невеликого містечка на сусідньому півострові Пелешац. Вони вважаються одними з найкращих у Хорватії, і їх обов'язково варто скуштувати, стверджують професіонали.

При цьому вони застерігають, що великою популярністю серед туристів користуються ресторани навколо Страдуна та площі Гундуліча, однак за більш автентичною атмосферою без натовпів краще вирушити на півострів Лапад, що розташований приблизно за 3 кілометри від стін Старого міста.

З напоїв тревел-гуру рекомендують скуштувати в Дубровнику місцеве біле вино Pošip. В ідеалі ним варто насолодитися в одному зі знаменитих дубровницьких барів, висічених у скелях за межами південних міських стін.

6. Вирушити на одноденну екскурсію з міста

Тим, хто хоче на кілька годин втекти з Дубровника, експерти радять вирушити на острів Локрум, що знаходиться всього за кілька хвилин їзди на човні від Старого порту – тихий, вільний від автомобілів природний заповідник, де можна побачити павичів, що вільно гуляють, руїни бенедиктинського монастиря, затишні місця для купання та знамените солоне озеро Мертвого моря.

Тим часом для повноцінної одноденної поїздки ідеально підійдуть Елафітські острови – невеликий архіпелаг із трьох основних населених островів: Лопуд, Шипан і Колічеп, які пропонують одні з найгарніших краєвидів у регіоні. Наприклад, на Лопуді розташований пляж Шунж – один із небагатьох піщаних пляжів у цій частині Хорватії, тоді як Шипан – це дивовижно тихе місце з оливковими гаями та сонними кам'яними селами. Тим часом, Колочеп славиться своєю Блакитною печерою, де сонячне світло надає воді незвичайного яскраво-синього кольору – потрапити туди можна лише на човні, причому останній відрізок шляху, близько 20 метрів, потрібно проплисти самостійно.

Також серед туристів дуже популярні одноденні поїздки з Дубровника до Боснії та Герцеговини, де більшість турів поєднують відвідування Мостара з водоспадами Кравіце.

Відпочинок у Хорватії – корисні поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше британська тревел-журналістка Мері Новакович дала туристам 14 корисних порад, як дешево відпочити в Хорватії. За її словами, це цілком реально.

Тим часом журналістка та фотограф Емесе Мачко назвала чотири небанальні місця в Хорватії, на які туристам варто звернути увагу, якщо не хочеться їхати до галасливого Дубровника.

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