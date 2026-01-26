У Дубровнику стало менше туристів, але він все ще найбільш переповнене місто Європи

Тепер на одного жителя Дубровника припадає 27,5 туристів замість 36 кілька років тому.

Влітку 2023 року хорватський курорт Дубровник визнали найпереповненішим туристами містом Європи, адже на одного місцевого жителя там припадало 36 туристів.

На цій хвилі влада Дубровника почала впроваджувати заходи щодо стримування надмірного туризму. Серед іншого там заборонили використовувати валізи на коліщатках у Старому місті через шум, який вони створюють.

Паралельно в соцмережах і профільній пресі регулярно можна було прочитати повідомлення про те, що в Дубровнику величезні натовпи псують все враження про місто і не дають повною мірою ним насолодитися.

Дубровник все ще найпереповненіше туристами місто Європи, але вже не настільки

Схоже, все викладене вище мало бажаний для місцевих результат – згідно зі свіжим дослідженням платформи Holidu, Дубровник все ще є найбільш переповненим туристами європейським містом, але гостей там стало трохи менше.

Так, за останніми підрахунками, в Дубровнику на одного місцевого жителя припадає 27,42 туриста, тоді як попереднє дослідження того ж Holidu оцінювало переповненість міста в 36 туристів на одного місцевого жителя.

"Ця перлина Адріатики виявилася переповнена відвідувачами, перетворившись з тихого прибережного куточка на галасливий мурашник. Колись відоме своєю архітектурною пишністю та історичною чарівністю, місто тепер стало синонімом надмірного туризму. Ефект "Гри престолів" тільки посилив проблему, перетворивши його бруковані вулиці на перевантажені магістралі, а культові стіни – на місця для селфі. Але не бійтеся, ви можете уникнути пікових натовпів і насолодитися красою Дубровника, якщо забронюєте поїздку на вересень або жовтень", – зазначають автори рейтингу.

10 найбільш переповнених туристами міст Європи

Всього в рамках дослідження оцінювалися 36 популярних туристичних міст Європи. При цьому в порівнянні з попереднім аналізом, в першій десятці відбулася низка змін.

Так, італійська Венеція, яка веде активну боротьбу з надмірним туризмом, опустилася з другого місця на третє, тоді як грецький острів Родос навпаки піднявся з четвертого на друге.

При цьому з десятки випали бельгійський Брюгге і естонський Таллінн – у них 14 і 21 місця замість 3 і 10 раніше. Замість них в десятку увірвалися португальські Лісабон і Порту.

Ось так виглядає перша десятка рейтингу повністю:

Дубровник, Хорватія (27,42 туристів на одного місцевого жителя). Родос, Греція (26,33). Венеція, Італія (21,26). Іракліон, Греція (18,43). Флоренція, Італія (13,81). Рейк'явік, Ісландія (12,10). Амстердам, Нідерланди (12,09). Лісабон, Португалія (11,14). Порту, Португалія (10,55). Дублін, Ірландія (9,07).

А ось закриває рейтинг німецький Гамбург, де на одного місцевого жителя припадає 1,05 туристів.

Де відпочити в Хорватії замість Дубровника

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше курортне містечко Цавтат-Конавле на березі Адріатичного моря визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.

У свою чергу журналістка і фотограф Емесе Мачко, яка ось уже протягом 30 років майже щорічно відвідує Хорватію, назвала чотири своїх улюблених місця в країні, на які туристам варто звернути увагу.

