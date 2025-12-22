Хорватія – це не тільки переповнений туристам Дубровник.

Хорватія, мабуть, є найпопулярнішим напрямком для відпочинку на Балканах. Це призвело до того, що в таких популярних містах, як Дубровник, буквально яблуку ніде впасти – на одного місцевого жителя там припадає 36 туристів.

Однак Хорватія – це не лише кілька переповнених туристами курортів. Там ще багато чудових місць, які варто дослідити.

Журналістка та фотографиня Емесе Мачко, яка ось уже протягом 30 років майже щороку відвідує Хорватію, у своєму блозі для Business Insider назвала чотири свої улюблені місця в країні, на які туристам варто звернути увагу.

"Тридцять років тому я закохалася в суворе узбережжя Хорватії, щойно побачила кришталево чисту воду. Я виросла на берегах піщаних озер, а не тропічних вод, тож години, проведені за спостереженням за морськими огірками, дрібними рибками та крабами, були чимось абсолютно новим для мене. Відтоді я відвідую Хорватію майже щороку, і вона, як і раніше, здається мені напрочуд автентичною – незайманою, спокійною і не постановочною для туристів", – зазначає вона.

Острів Локрум для фанатів "Гри престолів"

За словами Емесе, саме острів Локрум у серіалі використовувався як декорації для міста Кварт. Після короткої 15-хвилинної поїздки на поромі з Дубровника туристи зможуть прогулятися садами бенедиктинського монастиря, також там є невелика виставка, присвячена серіалу, з копією Залізного Трону.

Але й ті, хто не є фанатами серіалу, знайдуть чим зайнятися на цьому острові.

"Не пропустіть купання в його солоному озері (Мртве Море), відпочинок на одному з відокремлених пляжів або фотографування численних павичів, що вільно гуляють", – ділиться враженнями автор матеріалу.

Прогулянкова набережна між містами Паліт і Раб

"Хоча Лопар і його піщані пляжі приваблюють безліч туристів, я вважаю за краще проводити час на тихій приморській набережній між містами Паліт і Раб. Ця набережна – місце для простих радощів, як-от початок дня з пробіжки, насолода смачним сніданком з краєвидом або освіжаюче купання", – розповідає Емесе.

За її словами, уздовж набережної розташовані невеликі пляжі, заховані в тіні сосен – все ще жваві, але без зайвих натовпів.

Растоке – селище як із казки

Розташоване приблизно за 30 хвилин від Національного парку Плітвицькі озера, Растоке – це більше, ніж просто мальовниче селище. Тут туристи можуть побачити понад 20 водоспадів уздовж річки Слуньчиця, старовинні млини, казковий сад і еко-музей.

За словами мандрівниці, відвідування Растоке немов переносить у минуле.

Імотскі – найприхованіша перлина Хорватії

Це мальовниче містечко розташоване на вершині плато, звідки відкривається краєвид на озеро Модро Езеро (Блакитне озеро), розташоване в карстовій вирві.

"Я рекомендую почати вашу подорож із відвідування оглядового майданчика Блакитного озера. Коли рівень води високий (зазвичай після дощів наприкінці весни – на початку літа), ви побачите, як люди купаються. Але веселощі не закінчуються в ті рідкісні випадки, коли озеро пересихає. Насправді, за традицією, порожній кратер стає місцем проведення футбольного матчу між командами Віленяці (Ельфи) і Вукодлаці (Перевертні)", – зазначає Емесе.

Також вона рекомендує відвідати фортецю Топана, розташовану на найвищій точці міста, і розташоване неподалік озеро Црвено Єзеро (Червоне озеро), яке теж розташоване в карстовій вирві та може похвалитися неймовірними краєвидами.

