Якщо ви з тих туристів, які "люблять очима" – можливо, варто вибрати наступне місце для відпустки за кольором.

Існує ціла купа ознак, за якими туристи обирають місце для відпочинку. Одна з них – візуальне сприйняття.

Туристичний журнал Conde Nast Traveler склав список потенційних місць відпочинку, які можна вибрати на основі того, який колір найбільше подобається мандрівникові.

1. Синій: печера Мармурові каплиці (Чилі).

Синій – колір, що передає впевненість і спокій. Саме ці почуття охоплять кожного, хто буде пропливати на човні через знамениті мармурові печери на озері Генерал-Каррера в чилійській Патагонії. Найкраще їхати сюди восени і навесні, коли рівень води в озері вищий.

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Альтернативний варіант: селище Чауен (Марокко) або Каплиця Душ в Порту (Португалія).

2. Зелений: Тропічний ліс Хох у Вашингтоні (США).

Зелений – колір, що символізує стійкість і надію. Тропічний ліс Хох на Олімпійському півострові у Вашингтоні являє собою величезні джунглі, що вважаються єдиним тропічним лісом в США.

Альтернативний варіант: будівля Ксанаду в Кальпі (Іспанія) або рисові поля Сапи (В'єтнам).

3. Червоний: озеро Натрон (Танзанія).

Такий колір озеро Натрон, розташоване поруч зі стратовулканом Ол Дойньо Ленгай, отримало завдяки особливим водоростям. Також на озері мешкають фламінго, що харчуються цими самими водоростями.

Альтернативний варіант: Червоний форт Агрейн (Індія) або рибальські будинки, розкидані по архіпелагу Лофотенські острови (Норвегія).

4. Жовтий: округ Луопін (Китай).

У період з березня по червень тут з'являються тисячі квіток ріпаку, перетворюючи китайський округ Луопін на жовтий океан.

Альтернативний варіант: Кафедральний собор Гранади (Нікарагуа).

5. Білий: Аморгос (Греція).

Острів Аморгос, усипаний білосніжними будиночками, є прекрасною альтернативою таким туристичним "гарячим точкам" Греції, як Міконос, Санторіні або Парос.

Альтернативний варіант: замерзлий фіорд Ілуліссат (Гренландія) або Біла пустеля (Єгипет).

6. Помаранчевий: Фестиваль ліхтарів Йі Пен (Таїланд).

Це свято проводиться щороку в повний місяць другого місяця календаря Ланна – зазвичай в середині листопада. Найчастіше фестивалі проводяться на півночі країни, особливо в таких містах, як Чіангмай.

Альтернативний варіант: гора Улуру (Австралія) або дюни Дедвлея (Намібія).

7. Рожевий: Тулуза (Франція).

Тулуза отримала звання "Рожеве місто Франції" через колір цегли, з якого побудовані його найстаріші будівлі.

Альтернативний варіант: рожеве місто Джайпур (Індія) або солончаки невеликого рибальського села Лас-Колорадас в штаті Юкатан (Мексика).

8. Фіолетовий: футуристичні сади Supertree Grove (Сінгапур).

Гай Супердерев складається з 20 штучних дерев висотою від 25 до 50 метрів, що транслюють фіолетове світлове шоу, нагадуючи Пандору з фільму "Аватар".

Альтернативний варіант: лавандові поля Бріуеги в Гвадалахарі (Мексика) або в пурпурний тунель з гліциній в саду Кавачі Фудзі (Японія).

Як повідомляв УНІАН, раніше друге за величиною місто Чехії Брно обрали різдвяною столицею Європи на 2024 рік. Також туристам порадили їхати за святковою атмосферою в наступному році в ірландське місто Вотерфорд і іспанський муніципалітет Альманса.

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