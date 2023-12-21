У 2024 році туристам радять їхати за різдвяною атмосферою в чеське місто Брно.

Друге за величиною місто Чехії Брно обрали різдвяною столицею Європи на 2024 рік (серед міст з населенням понад 100 тисяч осіб).

Відповідне рішення міжнародного журі було днями опубліковано на сайті The European Capital of Christmas.

"Місто Брно являє собою творчий різдвяний скарб, через який саме місто передає свою туристичну та різдвяну привабливість з важливими соціальними та мікро-макроекономічними наслідками для міської структури", – зазначили члени журі.

Відео дня

Також експерти нагадали, що місто радує туристів безліччю історичних пам'яток, в тому числі включених до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

При цьому ірландське місто Вотерфорд назвали найкращим європейським різдвяним містом серед населених пунктів з населенням менше 100 тисяч осіб.

Члени журі похвалили місто за різдвяну естетику і гармонію, досягнуту завдяки облаштуванню святкових ярмарків, освітленню і збереженню локальних нематеріальних культурних традицій.

Спеціальну нагороду журі отримав муніципалітет Альманса в Іспанії як найкращий крихітний різдвяний напрямок – тут проживає всього лише близько 600 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристи поскаржилися на "грабіжницькі" ціни на різдвяних ярмарках у всій Європі цього року. Зокрема, люди відзначали, що в деяких містах ціни різко виросли порівняно з попередніми роками – особливо незадоволені були жителі Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.