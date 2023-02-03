Найбільше туристи звертають увагу на безпеку, якість інфраструктури, доступність, рейтинг must visit і погоду.

Найважливішим критерієм вибору напрямку для відпочинку в 2023 році для жителів різних країн світу стане безпека пункту призначення.

Як свідчить туристичний барометр на 2023 рік від Європейської туристичної комісії (ETC), що проаналізувала вподобання туристів з найпопулярніших зовнішніх ринків, таким чином, в пріоритеті будуть місця, де немає громадських заворушень і низький рівень злочинності, повідомляє SchengenVisaInfo.

Згідно барометру, найбільшою мірою стурбованість безпекою свого пункту призначення виявили китайські респонденти: 40% проголосували за це як за основний критерій вибору. За ними йдуть американці (37%), австралійці та канадці (35%), а також бразильці та японці (34%).

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Якість туристичної інфраструктури, яка включає засоби розміщення та санітарію, стала другим за кількістю голосів критерієм на всіх ринках, особливо серед респондентів з Китаю (40%), Бразилії (36%) та Австралії (35%).

При цьому доступність подорожей і вражень хвилює більшість канадців: їх обрали 41%. За ними йдуть австралійці (35%), японці та американці (34%). Найменш стурбовані витратами в місці відпочинку китайці (26%).

З іншого боку, японські респонденти віддали перевагу місцям, які обов'язково потрібно відвідати, як фактору при виборі напрямку (43%), за ними слідують китайці (33%) і американці (32%), тоді як бразильців і канадців найменше хвилює, чи багато пам'яток в їхньому пункті призначення: так вважають 28% і 25% респондентів відповідно.

Крім того, 34% респондентів з Китаю заявили, що шукають сонячне місце, так як їх турбують приємні погодні умови, тоді як на іншому кінці шкали знаходяться японці, яких не так турбує не дуже приємна погода (18%).

Барометр подорожей також показує, що китайські респонденти все ще найбільше стурбовані ситуацією з COVID-19 (25%), тоді як інші ринки менш стурбовані: 19% австралійців і бразильців, а також 14% у канадців і японців. У останніх також найменше побоювань, пов'язаних з обмеженнями на поїздки, особливо в порівнянні з китайськими респондентами – 26% з них вибирають пункт призначення на основі введених обмежень на поїздки.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний сервіс з бронювання житла для туристів Booking.com склав рейтинг найбільш гостинних міст світу, які варто відвідати в 2023 році.

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