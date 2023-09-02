Експерти визначили шість предметів гардеробу, які ніколи не слід носити, вирушаючи в подорож на літаку, якими б зручними вони не здавалися на перший погляд.
Як пише The Sun, деякі види одягу навіть можуть поставити мандрівників під загрозу.
Шість речей, які ніколи не слід носити в літаку
1. Шорти. Як пояснив користувач TikTok Томмі Чимато, уникати штанів, що закінчуються вище коліна, необхідно тому, що крісла в літаках не чистяться регулярно.
"Ніколи не знаєш, наскільки тут буде чисто, тому, якщо у вас є штани, на вас буде менше мікробів", – зазначив він.
2. Обтягуючий одяг. Стюардеса Андреа Фішбах попереджає, що все, що занадто щільно прилягає до шкіри, може викликати спазми, набряки і біль в подальшому.
"Дуже важливо мати можливість трохи порухатися в кріслі – я знаю, це дуже складно – і підтримувати кровообіг... Здуття живота – серйозна проблема навіть для бортпровідників, тому надіньте на талію що-небудь зручне, наприклад, на резинці", – поділилася порадою вона.
3. Високі підбори. Андреа також не радить носити високі підбори при авіаперельотах, головним чином, з міркувань безпеки, а також з міркувань практичності при пересадках в аеропортах.
"Якщо буде евакуація і буде потрібно скористатися надувними гірками, вам доведеться зняти високі підбори, адже вони можуть їх проколоти", – пояснила бортпровідниця.
4. Легінси. Експерт з авіації Крістіна Негроні розповіла, що обтягуючі синтетичні лосини можуть призвести до фатальних наслідків, якщо в салоні літака виникне пожежа.
"Зараз усі носять штани для йоги в літаках, але я уникаю будь-яких штучних волокон, тому що вони, швидше за все, загоряться і прилипнуть до вас у разі пожежі. Я б порадила носити одяг з бавовни або інших натуральних тканин", – зазначила вона.
5. Ляпанці. Як і туфлі на підборах, відкриті шльопки будуть абсолютно незручними в разі надзвичайних ситуацій, відзначає авіаційний аналітик CNN Мері Скьяво.
"Я бачу, як люди сідають в літак в шльопанцях, і я думаю, що якщо вам доведеться встати і бігти, а ви впадете або не зможете бігти, ви не тільки поранитеся самі, ви нашкодите десяткам інших людей на цьому літаку", – пояснила еексперт.
6. Джинси. Стюардеса Кеті Еллен зазначила, що джинсів краще уникати тому, що в повітрі у вас можуть опухнути ноги і живіт.
"Ви можете почати день з пласким животом, а до того часу, коли ви досягнете пункту призначення, у вас вже буде опухлий кишечник", – розповіла вона.
Як повідомляв УНІАН, раніше журнал про гламурні подорожі Condé Nast Traveler назвав види взуття, яке в жодному разі не можна надягати в літак, адже це може бути не тільки незручно, але і небезпечно. А також запропонував гідні альтернативи цьому.
При цьому експерти з подорожей також попередили, що жінки ризикують бути зупинені для додаткового огляду при проходженні перевірки на безпеку в аеропорту, якщо на них буде надітий бюстгальтер з металовмісними кісточками.
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