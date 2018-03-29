Ще доступніше для туристів: у краківських кафе та ресторанах меню перекладуть шрифтом Брайля (відео)

В мерії Кракова впевнені, що таким чином популярне серед туристів польське місце стане доступнішим для мандрівників з усього світу.

Вже за місяць у трьох десятках кафе та ресторанів польського Кракова меню перекладуть шрифтом Брайля.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, таким чином відвідувачі з вадами зору зможуть відчували себе комфортніше в цих закладах. Наразі ж меню складають разом із викладачами місцевої школи для сліпих та частково зрячих людей.

В мерії Кракова впевнені, що таким чином популярне серед туристів польське місце стане доступнішим для мандрівників з усього світу. При цьому планується перекладати не лише польською мовою, а й англійською.

Як повідомляв УНІАН, з осені 2018 ірландська лоу-кост авіакомпанія Ryanair розпочне літати з України, в тому числі і до Кракова.