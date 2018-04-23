У Кам'янці-Подільському відкрився туристичний сезон (відео)

У Кам'янці-Подільському офіційно стартував десятий туристичний сезон. Розпочали його з танцювального рекорду біля міської ратуші.

Туристів у Кам'янці-Подільському вже чимало. Більшість тут не вперше, бо, кажуть, в це місце хочеться повертатись.

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Окрім звичної туристу фортеці, для огляду відкрили трьохсотрічну бруківку – найдавнішу з тих, що збереглися в Україні. Початок туристичного сезону вирішили відзначити рекордом: понад дві сотні хлопців та дівчат у костюмах станцювали біля Ратуші.

Історичні фестивалі, бої реконструкторів, змагання з повітроплавання та водних видів спорту. Такі плани у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, оголосили перед початком ювілейного - уже десятого туристичного сезону, йдеться в сюжеті ТСН.

А на колишніх порохових складах запрацював дитячий табір. Дитячий туризм - родзинка нового сезону. Для малих тут майстер-класи, екскурсії, ба, навіть, вечірки. Організатори запевняють, кожен знайде справу до душі.