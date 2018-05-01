Усі українські туристи, які застрягли в Єгипті, вилетіли додому

Двоє міністрів доповіли Порошенку, що проблему з українцями у Єгипті вирішено.

Всі без виключення громадяни України, які затрималися в аеропорту єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх, вилетіли додому. Про це у Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"О 18:30 останні туристи, з тих, хто затримався в Єгипті, вилетіли в Україну", - заявив він. За словами речника глави держави, міністр закордонних справ і міністр інфраструктури доповіли про це Петру Порошенку.

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Як повідомляв УНІАН, з 27 квітня 215 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху (Єгипет) в Україну. У МЗС пояснили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air до Львова з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг вилетіти і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

28 квітня літак з першою групою туристів вилетів до Львова. Через відсутність літаків виліт решти туристів перенесли на 30 квітня. Сьогодні, 30 квітня, у МЗС повідомили, що вони повертаються на Батьківщину. Пізніше Кирилич поінформував, що чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейха на Батьківщину загалом вилетіли 705 українців.