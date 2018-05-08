Турист звалився із 15-метрового водоспаду при спробі зробити вдале селфі (відео)

24-річний Субрат Наг хотів сфотографуватися на тлі водоспаду.

У мережі з'явилося відео, на якому відображено, як бажаючий зробити селфі турист з Індії впав з вершини водоспаду.

Про це повідомляє Daily Mail.

24-річний Субрат Наг відвідував зі своїми друзями водоспад Галі Гайдар в Корапуті, Індія, і хотів сфотографуватися на тлі пам'ятки. Однак під час зйомки хлопець послизнувся і впав з висоти 15 метрів.

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Коли друзі Нага спустилися до ущелини, щоб допомогти, вони знайшли його живим, але без свідомості. У критичному стані туриста направили в лікарню, де йому надали необхідну допомогу. У ході розслідування інциденту з'ясувалося, що Наг почав ковзати вниз через водорості, які знаходилися під водою .