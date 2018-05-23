МЗС опублікувало рекомендації українцям, які збираються до Індії

В Індії можуть позбавити іноземців волі на строк до 5 років у разі використання туристичної візи для заняття іншими видами діяльності.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України опублікувало рекомендації українцям, які збираються подорожувати в Індії на час відпусток.

Будь-яке порушення міграційного законодавства в Індії може обернутися позбавленням волі, йдеться в повідомленні консульської служби МЗС. "Згідно індійському Закону про іноземців (Foreigners Act), перевищення іноземними громадянами строків перебування в країні, які визначені у виданих їм візових документах, тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що використання фальшивих паспортів для в'їзду в Індію карається тюремним ув'язненням терміном до 8 років і грошовим штрафом від 10 до 50 тис. індійських рупій. Також для відвідування окремих районів індійських штатів Аруначал Прадеш, Джамму і Кашмір, Сіккім, прикордонних регіонів штатів Уттар Прадеш і Раджастхан, союзних територій Андаманські і Нікобарські острови вимагає, крім візи, окремого дозволу Міністерства внутрішніх справ Індії.

"В'їзд на заборонені/обмежені для відвідування території без дозволу компетентних індійських органів, або перебування там довше, ніж це визначено у наданому дозволі, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається тюремним ув'язненням на строк до 8 років і грошовим штрафом від 10 до 50 тис. індійських рупій", - відзначили в МЗС. Також в Індії можуть позбавити іноземців волі на строк до 5 років у разі використання туристичної візи для заняття іншими видами діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу, Японія встановила рекорд.