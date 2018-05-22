Україна зміцнила позиції в рейтингу паспортів світу, Японія встановила рекорд

Об'єднані Арабські Емірати стали країною з найбільш помітним зростанням в Індексі паспортів світу.

Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу паспортів, який відображає зміни у безвізовому режимі 199 країн і територій світу.

Оновлений Індекс паспортів світу опублікований 22 травня компанією Henley & Partners, повідомляє УНІАН.

Згідно з новим рейтингом, Японія встановила рекорд за кількістю держав і територій, які громадяни країни можуть відвідувати без візи - 189 напрямків. У лютому 2018 року японці могли в'їжджати без візи до 180 країн, такий же показник був у Сінгапура. Зараз сінгапурський паспорт розділив друге місце з німецьким - 188 країн з "безвізом". На третьому місці опинилися відразу шість країн: Іспанія, Італія, Фінляндія, Франція, Швеція і Південна Корея.

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Об'єднані Арабські Емірати стали країною з найбільш помітним зростанням в Індексі. У квітні країна опинилася на 23-му місці, що на 38 позицій вище у порівнянні з 2008 роком. Китай також демонструє хороші результати: з лютого 2018 року китайський паспорт піднявся з 74-го на 68-ме місце.

Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу. За два місяці країна перемістилася з 42-го на 38-е місце і додала 10 держав в список безвізових напрямків, у тому числі Перу і Уругвай. Таким чином, станом на травень 2018 року українці можуть відвідувати без візи або за спрощеною процедурою в'їзду 128 країн світу.

Громадяни Мальти тепер мають безвізовий доступ до 182 країн, Антигуа і Барбуди - 149 країн, включаючи всю Шенгенську зону.

"У травні 2018 року в Індекс паспортів були додані 8 нових напрямків для безвізових подорожей (їх число збільшилося до 227), що вплинуло на показники і позиції багатьох країн в рейтингу", - додали в Henley & Partners.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners, раніше відомий як Індекс візових обмежень (перейменований в 2018 році), являє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.