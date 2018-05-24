«Укрзалізниця» призначила 15 додаткових поїздів до Трійці

У період з 25 по 29 травня по Україні курсуватимуть додаткові поїзди.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці призначила 15 додаткових поїздів і три додаткових рейси графікових поїздів.

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Всього на пікові дати з 25 по 29 травня компанія призначила 15 додаткових поїздів в найбільш популярних напрямках.

Зокрема, додатковий поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 25, 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40, прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів відправиться в рейси 25 і 28 травня. Відправлення з Києва о 23:31 і прибуття до Львова о 5:43. У зворотному напрямку відправлення зі Львова о 23:00 прибуття до Києва о 5:18.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 25 і 28 травня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель о 16:53. Назад з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ - Ужгород буде вирушати з Києва, 25 та 27 травня о 15:28 і прибуватиме в Ужгород о 10:08. У зворотному напрямку вирушатиме з Ужгорода 26 та 28 травня в 18:17 і прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів вирушатиме з Києва, 25 і 27 травня о 15:14 та прибуде до Рахова у 06:56. У зворотному напрямку відправиться з Рахова 26 та 28 травня о 17:44 і прибуде до Києва о 9:22.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 і прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 151 Київ - Херсон курсуватиме 28 травня. Відправлення з Києва о 08:00 прибуття в Херсон о 18:57. У зворотному напрямку відправлення о 09:30 і прибуття о 19:16.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса здійснить рейси 28 травня. Відправлення з Києва о 7:38 і прибуття до Одеси о 18:15. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 і прибуття до Києва о 20:37.

Поїзд № 164/163 Київ - Харків здійснить рейси 26 і 28 травня. Відправлення з Києва о 6:52 і прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 і прибуття о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук - Київ відправиться з Кременчука 25 травня о 9:15 і прибуде до Києва о 19:14. З Києва відправиться 29 травня о 10:34 та прибуде в Кременчук о 19:45.

Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Суми о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 272/271 Одеса - Харків курсуватиме 24, 26 і 28 травня до Харкова і 25, 27 і 29 травня - до Одеси. Відправлення з Одеси о 16:01 і прибуття до Харкова о 8:02, у зворотному напрямку відправлення о 16:13 і прибуття о 9:03.

Поїзд № 235 Харків - Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода і 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 і прибуття до Ужгорода об 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 і прибуття до Харкова о 19:30 наступного дня.

Поїзд № 276/275 Львів - Дніпро буде курсувати 25, 27 і 29 травня до Дніпра і 24, 26, 28 і 30 травня - до Львова. Відправлення зі Львова о 13:00 прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття до Львова о 10:55.

Також призначено додаткові рейси поїздів:

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня і назад 24, 26, 28 і 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 747/748 Київ - Тернопіль в додатковий рейс відправиться 26 травня о 17:24 прибуде в Тернопіль о 23:25. У зворотному напрямку 27 травня поїзд вирушить о 4:04 і прибуде до Києва о 10:01.

Поїзд № 787 Харків-Константинівка в додаткові рейси відправиться 26, 28, 29 і 30 травня. Відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття до Костянтинівки о 23:30. З Костянтинівки поїзд відправиться 24, 27, 29 і 30 травня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» до свята Святої Трійці призначила 14 додаткових поїздів.